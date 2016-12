Laissez Kim Kardashian tranquille !

Mettons tout de suite les choses au clair : je ne suis pas du tout une fan de Kim Kardashian. Son côté égocentrique m’énerve au plus au point. Mais tout de même, il y a des limites. Qu’on parle d’elle parce qu’elle fait la une d’un magazine nue, pourquoi pas.



Mais qu’on fasse des articles parce qu’elle a recardé une photo d’elle, cachant sa fille ? Sérieusement, il n’y a pas plus important ? Visiblement non, vu que la moitié des médias américains en ont parlé.



Alors, oui, recadrer une photo et couper son bébé parce qu’on se trouvait belle, c’est peut-être un peu égocentrique. Mais après tout, elle peut faire ce qu’elle veut, non ?



LEAVE KIM ALONE ! (Et Britney aussi).