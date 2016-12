Lave vitre vapeur : un cadeau original à offrir aux maniaques du ménage

Nous avons tous dans notre entourage quelqu'un qui passe la grande majorité de son temps libre. Et comme tout le monde, chaque année il fête son anniversaire. C'est peut-être là l'occasion de le surprendre en lui offrant un appareil ménager qui pourrait lui faciliter la vie et lui faire gagner du temps qu'il pourra utiliser pour le passer avec vous.

Quoi de plus énervant quand on appelle un ami pour sortir et qu'il te réponds : "Désolé, mais j'ai du ménage à faire !" ?

Un coup c'est l'aspirateur, la fois d'après c'est le tri complet de l'armoire ou quand les beaux jours arrivent le nettoyage des vitres.

Comme c'est pendant les douceurs estivales et printanières que l'on a encore plus envie de profiter de l'extérieur, lui acheter un lave vitre vapeur est sûrement une solution qui peut lui enlever cette excuse durant toute la durée de vie de l'appareil.

Mais quel lave vitre vapeur faut-il acheter ?

S'il existe un grand nombre de modèle, le plus connu et indéniablement le plus efficace reste le lave vitre Karcher WV2 qui coûte moins de 70€ et que l'on voit souvent passer autour de 50 € sur la plupart des sites marchands.

Ce petit appareil d'électroménager est un petit bijoux qui permet de nettoyer de grandes surfaces vitrées en un minimum de temps. Bien entendu, le résultat est vraiment mieux qu'avec l'attirail classique de nettoyage classique des vitres : produit à vitre + chiffon + raclette.

Astuce : je conseille quand même d’avoir un petit chiffon propre pour éliminer les traces de passage du lave vitre vapeur.

Si vous le souhaitez, découvrez le test du meilleur laveur de vitre vapeur Karcher WV2 et peut-être que ferez de votre ami un maniaque heureux.