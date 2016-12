Le calendrier de l'Avent idéal pour les amateurs de bières

Depuis quelques années, le traditionnel calendrier de l'Avent rempli de chocolat ou de sucreries se fait voler la vedette par des calendriers un peu plus originaux. Il y a ceux qui contiennent des produits de beauté, ceux qui contiennent des figurines… Et ceux qui contiennent des bières !



C'est le cas de cette petite merveille dégotée chez Saveur Bière, le calendrier Beery Christmas. A l'intérieur, on retrouve une chouette sélection de 24 bouteilles de binouze à déguster du 1er au 24 décembre, à l'apéro (oui, on va éviter de les boire au petit-dej). Et ce, pour la somme de 64,90 euros.



Si vous avez des amateurs de bière parmi vos proches (ou si vous voulez tout simplement vous faire plaisir), ce calendrier devrait vous convaincre, et sera parfait pour faire passer un peu plus vite le temps jusqu'à l'heure du réveillon.



Pour info : chaque bière est différente, ce qui vous permettra d'étendre vos horizons en matière de bibine. Et, magie de Noël oblige, les petits malins de Saveur Bière refusent de dire ce qui se cache précisément derrière les cases de leur création. A vos décapsuleurs, les amis !