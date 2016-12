Le choix de Céline Dion

Couple inséparable, Céline Dion et René Agelil incarne l’amour éternel.

On se souvient en 1999 au Stade de France quand Céline Dion disait avec tendresse « avant tout, je voudrais vous dire que René va bien ». A cette époque là, son mari subissait de lourdes opérations et il avait réussi à s'en sortir.

Aujourd’hui, en 2015, le célèbre « R’né » serait en train de vivre ses derniers jours. En fan inconditionnelle de la chanteuse, je vis cette actualité avec une profonde tristesse pour le couple mais malheureusement la peine ne peut épargner personne même ce duo débordant de gentillesse.

Si l’actualité de la chanteuse pouvait s’arrêter ici tout serait simple, MAIS, cette dernière a décidé de respecter les souhaits de son amoureux. En effet, ce dernier lui aurait demandé de remonter sur scène, c'est ce qu'elle fait en suivant ses dernières volontés.

Pour beaucoup, ce come back choque puisque quelques semaines avant, Céline Dion faisait les unes des magazines people en expliquant que son mari allait très mal et qu'il souhaitait décéder dans ces bras ( AMBIANCE !!!!). L'énchainement des ces deux actualités peut donc surprendre.

Alors, si on laisse de côté notre esprit un peu mesquin, on se dit que ces deux volontés ne sont peut-être pas incompatibles et on pourrait se laisser aller à imaginer que si nous avions à vivre un moment similaire, nous ferions sans doute les mêmes choix...

En tant que manager de l'artiste, je pense que pour René c'est important de voir chanter sa femme sur scène, c'est ainsi qu'ils sont tombés amoureux. Cependant, à la place de l'artiste, je n'aurais pas la force de tenir une scène pendant 2 heures, mes pensées seraient pour époux. Quel courage !

Quant à l'autre souhait de l'adieu, cela serait un drame si les dernières images que j'aurais de mon mari étaient celle-ci. Cette expérience serait beaucoup trop horrible.

Alors plus que jamais, j'admire la force de caractère de cette femme qui a fait son possible pour toute sa famille, qui était nombreuse, et pour son mari. Dans un monde de people infidèles, ça fait palis à voir tant d'amour ! Les critiques actuelles envers Céline Dion sont certainement le reflet de notre incapacité à autant nous donner à nos proches. Le choix de la chanteuse devrait nous encourager à repousser nos limites...

Et vous, que feriez-vous à la place de Céline Dion ?