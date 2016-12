Le gras de lady Gaga

Sur cette photo, la chanteuse arbore un sympathique tee-shirt érotico-parodique du célèbre dessin animé Blanche Neige de Disney. Sept nains qui se tapent une princesse, ça fait rire, ça amuse, ça ne créé pas spécialement de polémique. Mais quand une personne - qui plus est une femme - écrit que le tee-shirt ne la dérange pas mais qu'en revanche, elle aime beaucoup moins le boudinage du ventre de la star, j'avoue que j'ai fait trois tours dans mon slip !



La personne s'est retranchée derrière une histoire d'esthétisme, qu'elle ne porterait pas un pantalon qui la boudine parce que ça ne serait pas beau et que Lady Gaga aurait du en faire autant.

Alors d'un, Gaga est loin d'être ronde, encore moins d'être grosse, je ne vois pas de quel boudinage parle cette nana ; mais en plus, elle fait bien ce qu'elle veut et porte bien les fringues qu'elle a envie la diva.

Le jugement que l'on porte sur les gens et leur physique, ça me consterne. Si elle est bien comme ça, qui sommes-nous pour juger que ce n'est pas esthétique ? Chacun ses goûts, mais surtout, chacun ferme sa bouche et garde ses jugements pour soi. C'est à cause de raisonnement de la sorte qu'on créé des complexes et qu'on formate des jeunes filles (ou garçons) qui seront tellement mal dans leur peau qu'ils n'auront plus aucune identité propre mais une vision de la beauté clônée, sans plus d'individualité. C'est moche, très moche.



On arrête de faire de la grossophobie, on arrête de juger, on garde pour soi ses pensées négatives et on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, que ce soit à notre goût ou pas.