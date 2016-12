Le programme de janvier et février 2016 au centre musical Barbara - Paris 18

Vendredi 22 janvier 20h.

GISELE PAPE (chanson électro poétique)

CLARA CLARA (indie rock)

THE PATRIOTIC SUNDAY (pop symphonique de chambre)

Info et résa : http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/gisele-pape-clara-clara-patriotic-sunday-226







Samedi 30 Janvier 15h.

Rencontre et soirée “BARBES CONGO” avec FAYA TESS, GASANDJI, NYBOMA et DJESKAIN (Musique du monde, musique traditionnelle et musique actuelle congolaise).

Info et résa :

http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/barbes-congo-229

Vendredi 19 Février 20h30.

LADYBOY (chanson transgenre)

FACTEURS CHEVAUX, (folk alpin incantatoire)

LAURE BRISA, (chanson électro pop)

Info et résa : http://www.fgo-barbara.fr/programmation/agenda/ladyboy-facteurs-chevaux-laure-brisa-231

FGO-Barbara - www.fgo-barbara.fr

1 rue de Fleury - 75018 Paris

01 53 09 30 70 - Métro Barbès