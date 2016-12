Le Reflux gastro-oesophagien : comment s'en sortir ?

Al’origine de cette pathologie, notre estomac qui, pour bien digérer lesaliments, déclenche la création des sucs gastriques. Dans certaines conditions,leur forte acidité s’invite sous forme de remontées dans l’œsophage, soit àcause d’une hernie hiatale, soit par l’ouverture intempestive du cardia, lesphincter entre estomac et oesophage. Ses parois sont alors attaquées parl’acide des sucs gastriques : ce sont les brûlures ou aigreurs d’estomac.

Ahaute fréquence, le RGO peut avoir pour conséquences une voix comme enrouée,une toux chronique, des nausées ou une mauvaise haleine, voire un émail desdents attaqué.

Lediagnostic s’établit en mesurant le Ph dans l’œsophage, un taux d’acidité élevéconfirmant la contamination via les sucs gastriques.

Enceinteou en surpoids ? Les études scientifiques ont établi que les personnesobèses ou dans les derniers mois de grossesse étaient plus susceptibles d’enêtre victimes, la pression sur l’estomac étant plus élevée. Il en est de mêmepour les personnes de plus de 50 ans, dont le cardia se relâche, les fumeursqui aggravent les lésions oesophagiennes par leur tabagisme, les personnessoumises au stress et celles qui consomment trop d’alcool.

Voici un remède pour soulager les reflux gastriques



Auquotidien, comment lutter contre les brûlures ? Sachez qu’un repas tropcopieux dont la digestion s’éternisera, trop riche en aliments acides tels queles agrumes ou les tomates, ou arrosé par des boissons gazeuses ne jouera pasen votre faveur. Privilégiez également le calme et mâchez bien pour éviterl’ingestion de gaz. Enfin, asseyez-vous confortablement sans vous affaler, et suivezla recommandation suivante pour une digestion optimale : espacez dîner etheure du coucher de 3 à 4 heures.

Toutesces règles vous éviteront l’inconfort du RGO, mais ne sont pas toujours simplesà suivre. Si la sensation de brûlure gâche vos déjeuners entre amis, le masticde chios s’impose. Ces « larmes » de résine issues du lentisque sontconnues depuis l’Antiquité pour leurs hautes vertus digestives, leur action surla bonne santé des dents et sur l’haleine.