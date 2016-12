Le resveratrol, une solution anti-vieillissement 100% naturelle

Origines

La découverte du resvératrol est le fait de scientifiques japonais qui l'ontidentifié dans la composition de la plante que l'on appelle le verâtre blanc.On peut d'ailleurs penser que c'est l'origine du nom de ce polyphénol.



Le resvératrol a gagné en notoriété dans les années 90 lorsque des chercheursont essayé de trouver une explication derrière le fait que les Français, bienqu'ils soient friands d'une alimentation riche en graisse, sont peu sujets auxaccidents cardio-vasculaires.



Ce phénomène baptisé "le paradoxe français" a trouvé une partied'explication dans la consommation de vin rouge, ce dernier étant riche enresvératrol.

Propriétés

Si la présence du resvératrol dans les plantes leur permet de résister auxeffets néfastes des rayons solaires, les variations de température et lesinfections, son effet sur l'être humain relève d'abord d'une vertuantioxydante.



De ce fait, le resvératrol est recherché pour ses effets anti-vieillissement etses actions protectrices contre les accidents cardio-vasculaires (1).



Le resvératrol possède également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui enfait un complément nutritionnel recommandé pour les personnes présentant unrisque de cancer. Le resvératrol agit pour ralentir le développement de cettemaladie (2).



Conservation

Pour que le resvératrol garde toutes ses propriétés, il doit être conservé àl'abri de la lumière, du soleil et de l'oxygène.



Le respect de ces prescriptions lui permet une réponse optimale au processus devieillissement d'autant plus que les scientifiques lui attribuent le pouvoird'activer le gène de la longévité appelé SIRT1 (3).

Non seulement ce gêne est pour quelque chose dans la longévité et l'apparenceconservée d'une personne, mais elle régule aussi la graisse stockée parl'organisme. Le premier intérêt du resvératrol se trouve alors dans l'entretienphysique et l'apport anti-âge. Il apporte équilibre et bien-être aux personnesdésirant perdre du poids.



La consommation de resvératrol en tant que complément alimentaire chez lespersonnes en surpoids est d'autant plus utile que pour avoir la quantitésuffisante de resvératrol, il faudrait boire l'équivalent d'une centaine debouteilles de vin rouge par jour, ce qui est humainement impossible (4).

L'effectivité des vertus de resvératrol peut donc ne pas se réaliser s'il estinclus dans l'apport nutritionnel normal.

Les autres bienfaits

De nombreuses recherches ont également établi la capacité du resvératrol àéquilibrer le taux de glycémie dans le sang.



Ce complément s'adresse donc aussi aux personnes diabétiques. En plus de sonrôle régulateur, le resvératrol rend aussi plus réceptif à l'insuline, ce quifacilite le traitement de cette maladie (5).

Le resvératrol est aussi indiqué pour la santé du cerveau, car il réduit lesrisques d'inflammation chronique de ce dernier qui constitue un facteur dansl'apparition de maladies dégénératives comme l’Alzheimer ou le Huntington (6).

Enfin, le resvératrol est un complément utile pour les personnes sédentaires.Le consommer produit chez ces personnes, des effets similaires aux activitésphysiques puisqu'il leur permet de sauvegarder leur densité minérale osseuse(7).

Les vertus de resvératrol sont nombreuses. Il peut aider à prévenir denombreuses maladies et se révèle être un allié pour le cœur, le cerveau et lemétabolisme en général.

