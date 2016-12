Le savon de Marseille local et responsable

Concept Provence s'attache à respecter les procédés de fabrication ancestraux, afin de proposer le produit le plus pur et le plus fidèle à la tradition Marseillaise.

L’authentique savon de Marseille conserve ainsi toutes ses vertus mais revêt un élégant packaging en papier kraft... Un écrin contemporain pour ce trésor du quotidien, à offrir ou à s’offrir.

On craque totalement, en plus la production est 100% locale et n'utilise que des ingrédients issus de l'agriculture biologique.

Savon végétal blanc Extra Pur, 300 grammes. 7 €

Plus d'informations sur www.conceptprovence.com