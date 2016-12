Les bracelets connectés sont-ils faits pour vous?

La folie des objets connectés ne cesse de prendre de l’ampleur. Ayant dans un premier temps principalement attiré l’attention des passionnés de nouvelles technologies, ils ont désormais trouvé leur public de façon durable, notamment en ce qui concerne tous les types de bracelets connectés.

Un bracelet connecté a pour objectif de vous accompagner au quotidien et d’incarner votre coach électronique personnalisé: en suivant votre activité physique chaque jour il vous aide à garder un œil sur votre état de santé et à prendre soin de vous. ! De nombreuses marques sont représentées sur Boulanger.fr, comme Fitbit, Jawbone ou Withings, proposant des modèles allant du plus basique au plus sophistiqué, offrant ainsi une gamme de prix adaptée à tous les budgets et d’autant plus avec un code promo Boulanger. Ces bracelets permettent de disposer d’une vision claire du nombre de pas effectués dans votre journée, des calories que vous avez brûlées, ou même de votre courbe de sommeil s’ils sont portés durant la nuit. L’ensemble des données collectées sont disponibles sur l’application dédiée à votre modèle de bracelet, et donc consultables depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Doté d’un écran, votre bracelet vous transmet aussi des messages au fil de la journée, et peut notamment vous alerter lorsque vous êtes inactifs depuis trop longtemps!

Dans la même lignée, les montres de sport sont des objets connectés conçus pour répondre aux besoins et préoccupations des sportifs. Elles se substituent à votre smartphone lors de vos entrainements et vous permettent de suivre vos performances sportives, quel que soit votre sport de prédilection: running, cyclisme, et même natation pour les modèles étanches. TomTom et Polar s’imposent comme les spécialistes de ce type de montres de sport. Mesure de votre distance parcourue, votre temps de course, votre vitesse et de votre parcours effectué grâce au GPS, aucun paramètre n’est oublié! Elles raviront donc tous les athlètes en quête de progression et d’efficacité en permettant à chacun de mettre au point des plannings sportifs complets et optimisés. Ces objets vous permettront aussi d’éviter de vous mettre en danger, par exemple pendant un effort prolongé, en surveillant votre fréquence cardiaque. Pour les coureurs qui apprécient les sorties en musique, elles ont aussi une fonction lecteur MP3: idéale pour se motiver avec ses chansons préférées!

Enfin, pour les personnes ayant besoin d’être sans cesse connectées, même au travail, les montres connectées classiques représentent un parfait prolongement de votre smartphone, à l’instar de la célèbre Apple Watch, mais aussi d’autres modèles des marques Samsung, Asus ou Sony. Ne se contentant pas de vous donner l’heure, ces montres vous transmettent directement l’ensemble des notifications reçues sur votre téléphone ou votre ordinateur (sms, e-mail, appel, rappel important…), consultables en quelques secondes, d’un simple coup d’œil à votre poignet.

Avec une offre pareille et des designs toujours plus léchés, adaptés à tous les goûts et toutes les situations, vous n’avez pas fini de craquer pour les bracelets connectés!