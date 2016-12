Les derniers voeux souriants de Michelle et Barack Obama

Le président et sa femme commencent leurs vœux sur un ton badin, rappelant avec humour leurs débuts « amateurs ». Puis vient le temps du bilan et le sérieux reprend les rênes.

«Le pays est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était lors nous sommes arrivés à la Maison-Blanche. Ensemble, nous avons redressé la barre face à la pire récession depuis 80 ans, et nous avons ramené le chômage à son plus bas niveau depuis neuf ans» assène celui qui est encore le président des Etats-Unis pour un mois.

«Les Etats-Unis sont désormais plus respectés à travers le monde. Nous avons assuré le leadership dans le combat pour protéger la planète que nous laisserons à nos enfants, et bien plus encore ».

Michelle Obama enchaîne avec un discours bienveillant : «L'idée est que nous devons chacun être le protecteur de notre frère, de notre sœur, que nous devons traiter les autres comme nous voudrions être traités »

Barack Obama conclut par un vœu pieu… «Prenons la résolution de s'engager à nouveau à respecter ces valeurs»…

Pour sûr, les Obama vont nous manquer !