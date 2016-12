Les femmes aussi ont le droit d'être connectée

Mon copain est ce que l'on peut appeler un "geek". Bon ok, ce n'est pas non plus le genre à baver sur le dernier Tx-467 de G-H67 annoncé lors du dernier keynote de la Silicon Valley. Non c'est juste un passionné des dernières technologies du moment. Le regarder s'amuser avec ses derniers gadgets à la mode a éveillé en moi une certaine curiosité pour ces accessoires.

J'ai donc commencé à m'intéresser à ce qui se faisait en matière d'objet connecté pour nous, les femmes. En fait j'ai découvert que je vivais dans une grotte. Les accessoires intelligents ne s'adressent pas qu'aux hommes ! J'ai vu par exemple un bracelet connecté femme en argent avec des lignes épurées et fine. Tout ce qu'il y a de plus féminin. On croirait presque qu'il s'agit d'un bijou avant de l'allumer et de découvrir qu'il est possible de connecter le bracelet à son smartphone. Bref une parfaite alliance d'élégance, le bracelet s'accorde parfaitement à vos tenues les plus distinguées, accompagné d'un zest de geekerie, toujours amusant de lire ses messages sur son bracelet.

Parce que je me suis remise au sport, j'ai aussi découvert qu'il existait des bracelets fitness. Vous avez "fitness", ce mot à la mode auprès de la gente féminine ? L'idée de ces bracelets c'est de devenir votre assistant dans la chasse aux calories. Vous avez ainsi plusieurs fonctions dont le brûleur de calories qui est censé vous indiquer si vous avez assez bouger votre corps ou non durant la journée. J'en ai testé une à la Fnac? J'ai activé le podomètre et me suis mise à marcher dans le périmètre autorisé pour ne pas que l'alarme se déclenche. C'est plutôt discret et d'un bel esthétique.

Aujourd'hui c'est mon copain qui me regarde bizarrement quand je lis des blogs hi-tech. Et oui chérie, la technologie n'est plus qu'une histoire d'hommes !