Les films que j'attends pour 2016

Qui dit nouvelle année dit nouveaux films qui vont faire leur arrivée dans les salles obscures. Des comédies, des thrillers, de la science-fiction… Oh, comme j'ai hâte de pouvoir dégainer mon abonnement cinéma à la moindre occasion pour aller voir l'un des longs-métrage de la liste suivante :



En janvier 2016

- Made in France, de Nicolas Boukhrief

- The Danish Girl, de Tom Hooper

- La 5ème vague de J. Blakeson



En février 2016

- Steve Jobs, de Danny Boyle

- Deadpool, de Tim Miller

- Chair de poule, le film, de Rob Letterman

- The Revenant, d'Alejandro Gonzales Inarritu



En mars 2016

- Moonwalkers, d'Antoine Bardou-Jacquet

- Divergente 3, de Robert Schwentke

- Batman V Superman, l'aube de la justice, de Zack Snyder



En avril 2016

- Captain America : Civil War



En mai 2016

- X-Men : Apocalypse, de Brian Singer



En juin 2016

- Alice de l'autre côté du miroir, de James Bobin



En juillet 2016

- Independence Day Resurgence, de Roland Emmerich

- Tarzan, de David Yates



En août 2016

- Suicide Squad, de David Ayer

- Star Trek Sans Limites, de Justin Lin



En octobre 2016

- Doctor Strange, de Scott Derrickson



En novembre 2016

- Les Animaux fantastiques, de David Yates



En décembre 2016

- Rogue One : A Star Wars Story, de Gareth Edwards

- Assasin's Creed, de Justin Kurzel



>> Et vous, quels sont les films que vous avez hâte de découvrir en 2016 ?