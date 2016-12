Les One Direction dans la tourmente

Pleurs, cris, larmes... les Directioners sont en état de choc : Zayn Malik a annoncé qu'il quittait leur groupe fétiche.

Il avait déjà fait une pause du au stress de la célébrité et de la tournée frénétique qu'il avait entamé avec ses camarades d'X-Factor. Mais trop c'est trop pour le jeune homme, il abandonne en pleine gloire son statut de boys band.

Autant vous dire que sur la toile, c'est la révolution. Les fans pleurent leur perte, enrage et crient au désespoir.

Sur Twitter, on peut lire "Je suis brisé, je suis effondré ma vie n'a plus aucun sens sans les One Direction et sans Zayn.... #AlwaysInOurHeartsZaynMalik"... J'en ai vu un autre dire qu'ils en avaient rien à foutre de la morts des 149 victimes du crash de l'A320 dans les Alpes, comparé au drame de la perte de Zayn ! Rien que ça !

Il faut dire que pour certains ados, tout tourne autour de leur groupe chouchou et que leur vie en dépend.

Et on sait bien évidemment que rien n'est jamais exagéré chez un ado !