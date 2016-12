les produits et substances chimiques à éviter dans les shampoings

Pour avoir de beaux cheveux, vous devriez faire comme moi et éviter certains produits nocifs pour le cheveux, le cuir chevelu et les follicules. Malheureusement ces produits sont dures à identifier et se cache dans la liste parfois interminable des ingrédients présent sur l'emballage.

En beauté le plus simple et parfois le mieux, dans un premier temps je vous conseille de ne pas utiliser de shampoing contenant trop d'ingrédients pour éviter des interactions inconnues entre les substances.

Les parabènes, sont reconnus par les spécialistes comme nocif, surtout le propylparaben, le butylparaben et l’isobutylparaben. Essayer si possible d'éviter le methylparaben et l’ethylparaben qui sont aussi irritant pour le cuir chevelus.

Le phénoxyéthanol qui est un solvant cancérigène qui devrait être interdit.

Les sulfates qui permettent de faire plus de mousse mais irrite le cuir chevelus et assèchent la pointe des cheveux.

Les silicones qui sont issues du pétrole, ils viennent donner l'illusion d'avoir les cheveux doux et lisse en recouvrant les cheveux, mais vont surtout les étouffer et les empêcher d'absorber les nutriments essentiels.

Les PEG ou Poly Ethylen Glycol, sont irritant tout comme les sulfates.Ils pourraient être interdit prochainement.