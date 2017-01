Jorgie, la première petite fille de la famille Walton !

Entendre l'histoire de leurs parents sur la façon dont ils ont fait face fascine leurs filles, qui ont maintenant à peu près le même âge que Janet avait quand elles sont nées. Et maintenant Sarah a Jorgie, sa petite fille, tout le monde est plus impressionné que jamais de la façon dont Janet et Graham ont fait. «J'ai toujours admiré ma mère, mais je l'admire plus que jamais, dit Sarah. «C'est assez fatiguant de s'occuper d'un seul bébé, et elle en a eu six d'un coup".

Janet, quant à elle, dit qu'il est difficile de décrire la joie qu'elle reçoit de Jorgie. «Prendre soin d'un seul bébé, dit-elle, me paraît extraordinaire".

Si l'histoire des sextuplées Walton vous passionne, vous pouvez lire le livre que Janet a écrit :

• Six Little Miracles de Janet Walton avec Robert Ettinger est publié par Ebury, £ 6.99.

Pour commander un exemplaire pour £ 5,59, allez sur bookshop.theguardian.com ou appelez le 0330 333 6846