Les tweets qui m'ont le plus fait rire cette année

- Tu sais comment s'appelle la fille de Jacques Brel ? - Non - Francisca - ...

Êtes-vous incontinent ? ☐ Oui ☐ Non ☒ j'ai pas compris, je dirais, plutôt l'Afrique.

Un duo Christine and the Queens et La Grande Sophie = 3 boites de Valium + 2 bouteilles de whisky + une litière très odorante.