L’hôtel Exquis, nouvelle pépite insolite où dormir !

Dernier-né de la collection Elegancia Hotels, on doit la décoration de cet hôtel à Julie Gauthron. L’Hôtel Exquis est inspiré du surréalisme et donc des Cadavres Exquis. Entrons maintenant dans un univers artistique où le merveilleux règne.

L’entrée aux couleurs joyeuses est composée de meubles modernes. On ne penserait pas à une réception d’hôtel mais plutôt à un bureau où l’accueil est à la hauteur des couleurs : joyeux, serviable, enjoué.

Les 42 chambres de cet hôtel 3 étoiles sont découpées par thématiques :

intimiste

intemporelle

insolite

inédite

J’ai eu l’occasion de tester une chambre insolite. Plutôt petite mais avec un grand lit très confortable, on s’y sent tout de suite comme chez soi. Voici les points à retenir :

La couleur

Principalement orange avec quelques touches fleuries de vert, on entre dans un univers surréaliste et un peu kitsch. Ce qui n’est pas du tout pour me déplaire car le orange est ma couleur préférée

Le cuivre

Pour continuer niveau déco, la présence de tubes de cuivre au mur donne une touche vraiment originale. J’ai d’ailleurs noté cette idée dans un coin de ma tête car je la trouve intéressante, notamment avec une mini-ampoule au bout; regardez la photo en haut à gauche.

L’électricité

Les interrupteurs et prises, mais pourquoi donc vous parler de ça ? Parce qu’ils sont originaux, un peu vintages, et doux en même temps. Je vous ajoute même une petite photo car ils me plaisent. Venez donc les découvrir, il y en a partout en plus !J’ajouterai pour finir ce point que les grosses ampoules composées d’un énorme filament, c’est vraiment une idée lumineuse !

L’ascenseur

Impression de street art garantie avec de jolis graffitis ! C’est un décalage complet avec la déco de cet hôtel et pourtant, ce n’est nullement choquant. Notamment en entrant dans l’ascenseur où un air classique nous fait patienter pendant le voyage.

La salle de bain

Orange aussi, les deux détails à retenir sont les leds intégrées dans les carreaux de la douche et le miroir flou. En allumant uniquement les leds, c’est dans une ambiance très romantique, et plus si affinités que vous vous laverez. Quant au miroir flou, il est très original et on peut s’y admirer quand même. Pour les plus précis, un miroir grossissant est aussi disponible.

Le petit-déj

RAS. Il y a tout ce qu’il faut, même les journaux français et internationaux.

Après cette description, il est maintenant temps de réserver pour aller tester une nouvelle chambre.

