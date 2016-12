L’huile de ricin pour les cheveux

Une formulesaine et naturelle. L’huile de ricin en castor appelé huile de castor est unremède ancestral qui stimule la pousse des cheveux. Cette huile essentielle àla gent féminine redonne de l’éclat et embellit vos cheveux. Cette huile trèsancienne reste néanmoins très recherchée. Elle a fait la preuve de sonefficacité dans le temps. Elle s’est forgé une véritable notoriété pourprotéger des chutes de cheveux et lutter contre les fourches.

Primo, l’huilede ricin permet de faire pousser vos cheveux et de leur redonner de labrillance. L’huile de ricin qu’il soit transparent ou de couleur noire commecelui provenant de la Jamaïque assure un parfait éclat à vos cheveux. Elle rendlisses vos cheveux et les protège. En plus, elle donne du volume et fairebriller vos cheveux, l’huile de ricin active la microcirculation au niveau dubulbe pileux.

Secundo, uneapplication de 30 minutes deux fois par semaine permet de favoriser, lesvertus antifongiques etantibactériennes de l’huile de ricin. En effet, cette huile, bien appliquée,permet de lutter contre la teigne et les folliculites. En somme, elle bloque lacroissance de microorganismes et protège votre cuir chevelu.

Tertio,association d'huile de ricin et huile de coco permettent d’adoucir vos cheveux.Un mélange homogène et à parts égales est appliqué sur votre tête. Servez-vousd’une serviette humide et chaude pour recouvrir votre tête. Après 2 heures,rincez au shampooing. L’opération peut être répétée trois fois dans la semainepour adoucir vos cheveux.