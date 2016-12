Ma bouillotte toute douce

Depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai deux trucs qui m’obsèdent : acheter tout au plus vite pour l'arrivée du bébé : lit, couches, vêtements, biberons, décoration etc... (d'ailleurs si le gars d'échantillonsclub me lit franchement je le remercie car j'ai testé trop de plans grâce à lui - si ça vous intéresse les filles ça se passe ici : http://www.echantillonsclub.com/echantillons-gratuits/bebe) et le froid. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que je vais me geler cet hiver. J'ai donc commencer à anticiper tout ça et je vais vous en parler

On a vu des astuces pour bien se maquiller il y a quelques jours,aujourd’hui, un tuto hyper simple pour vous fabriquer une bouillotte en à peine 10 minutes!

Premièrement, choisissez les tissus que vous souhaitez utiliser (pour la pochette intérieure et la pochette extérieure).

Pour info à l’intérieur j’ai pris un tissu noir basique, et pour l’extérieur un tissu zèbre. Voyez rapidement la taille que vous souhaitez donner à votre bouillotte.

Prêtes ? C’est parti !

Etape 1 - Prenez le tissu choisi pour l’intérieur.

Mettez le à l’envers et faites des coutures sur 2 côtés seulement.

A la fin de cette étape, on se retrouve donc avec [1 côté plié; 2 côtés cousus; 1 côté ouvert]

Jusque là, ça va ?

Etape 2 - Retournez votre tissu par le côté ouvert (et oui, c’est à ça que cela sert).

Commencez à coudre à l’intérieur du carré afin de séparer le tissu en plusieurs compartiments. (comme les traits blancs continus)

Cela permettra au riz de ne pas trop se balader quand vous prendrez la bouillotte.

Vous me suivez toujours ?

Etape 3 - Commencez à coudre le côté ouvert jusqu’à 1 centimètres du 1er compartiment. Glissez le riz en veillant à ne pas trop en mettre puis terminez la couture. Le 1er compartiment est rempli.

Faites de même pour les autres jusqu’à obtenir un tissu cousu de chaque côté, séparé en compartiments qui comprennent du riz.

Ça paraît insurmontable ? On ne se décourage pas il ne reste plus qu’une petite étape et à vous le doudou chaud dans le canap’ !

Etape 4 - Prenez le tissu pour l’extérieur.

Faites également la couture sur 2 côtés. A la fin de cette étape, on se retrouve donc avec [1 côté plié; 2 côtés cousus; 1 côté ouvert]

Retournez le tissu et glissez la première pochette que vous avez réalisé. (3)

Puis fermez totalement la bouillotte en réalisant la couture à l’extérieur (il est difficile de la cacher!). Sinon, vous pouvez faire la fermeture par un scratch, un bouton, une fermeture…(4)

Alors les filles, c’était compliqué ?

Pour profiter de sa chaleur, posez la sur un sopalin durant 1 à 2 minutes au micro-ondes. A la sortie, ça sentira un peu le riz mais c’est normal. D’autres bouillottes au blé ou aux noyaux de cerises sentent également.

Pour vous en fabriquer une à votre goût, vous avez besoin de:

- 1 sachet de riz de 1 kg

- Du tissu quelconque (il ne se verra pas)

- Du joli tissu d’une matière que vous appréciez (doudou, polaire…)

- 1 Machine à coudre

- Des épingles

- De la déco si vous souhaitez customiser totalement le tissu extérieur :)

Idéal si vous souhaitez faire un cadeau de noël tout doux, mais que vous n’avez pas un sous :)

Allez les filles, maintenant c’est à vous ! Et je veux voir vos bouillottes une fois réalisées !

L'avantage de cette bouillotte c'est qu'elle n'est pas dangereuse même si elle se perce contrairement à de l'eau et on peut lui donner des formes particulières pour celles qui ont des problèmes de cervicalgies (poke Steph) : demi cercle pour le cou, plutôt longue pour couvrir tout le dos etc...Bref c'est presque sans limite!