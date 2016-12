Ma playlist de running #11

Dernière playlist de l’année 2015 pour courir en musique, même en plein mois de décembre ! Plus d’excuses pour ne pas chausser vos running !

Runaway - Galentis

Sugar - Robin Shulz

Habits (Remix) - Tove Lo

Where Are U Know - Skrillex feat Justin Bieber

On My Mind - Ellie Goulding

I Don’t Like It, I Love It - Flo Rida feat Robin Thicke

What Went Down - Foals

7/11 - Beyonce

My Type - Saint Motel

Stronger - Kanye West

The Keys - Talisco

Tainted Love - Imelda May

How You Like Me Now - The Heavy

Be More - BMT

There Is No Light - Wilddrums & Peacebirds

Honeytrap - We Have Band

Can’t Kill Us - The Glitch Mob

Sunshine - Teddybears

Bang Bang - Ariana Grande, Jessie J & Nicky Minaj