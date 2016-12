Ma recette de cookies maison

Pour une douzaine de cookies moelleux, il vous faut :

200 grammes de farine

80 grammes de beurre demi-sel

1 oeuf

1 cuillère à café de levure

75 grammes de sucre de canne

Les pépites ou noix ou fruits secs de votre choix



La marche à suivre :

Après avoir mis votre four à préchauffer à 180°, mélangez tous les ingrédients secs. Creusez un puit, et ajoutez l'oeuf et le beurre fondu, et mélangez. La pâte doit briller mais ne pas coller.



Sur une plaque couverte de papier cuisson, déposez de petites boules de pâte assez espacées, puisqu'elles vont s'étaler en cuisant.



Une fois que vos cookies sont bien dorés, sortez les avec précautions et laissez-les refroidir sur une plaque, avant de les déguster !