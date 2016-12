Magnifique demande en mariage par deux amoureux d'escalade

Imaginez deux amoureux férus d’alpinisme. Imaginez que le garçon voudrait demander la fille en mariage. Imaginez qu’il entraine des complices avec lui…

Ca donnerait cette jolie surprise dont voici l’histoire.

Alors que Maddy était en haut de son ascension, dans la salle d’escalade où ils s’entrainaient, les lumières se sont éteintes. Inquiète d’être suspendue dans les airs dans le noir total, elle s’est demandée ce qu’il se passait. Pendant ce temps-là, Luis Cardona et ses amis installaient les guirlandes électriques à la vitesse de la lumière et disposaient des pétales de rose au centre de la pièce.

Quand les guirlandes ont été branchées, la magie a commencé… Luis a fait descendre Maddy et lui a demandé de l’épouser, tandis que leur chanson « First Day of My Life" de Bright Eyes rajoutait encore au romantisme…

Pas de suspense, elle a dit oui, avec une joie manifeste ! On leur souhaite beaucoup de bonheur !