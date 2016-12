Mais c'est quoi ce drôle de temps ?

Je ne suis sans doute pas la seule à l'avoir remarqué : les températures du moment sont loin d'être des températures hivernales. Pas de neige à la montagne, pas vraiment de températures inférieures à zéro… En plein mois de décembre, les lunettes de soleil et les vestes légères sont plus souvent de sortie que les doudounes, les écharpes et les bonnets.



D'un point de vue purement personnel, je ne m'en plains pas. Je n'aime pas la neige et le froid. Mais pour ce qui est de la planète, je m'inquiète réellement. Le réchauffement climatique commence réellement à se faire sentir. Et ces températures très douces risquent de poser des problèmes.



A commencer par le fait que des bourgeons commencent déjà à apparaitre. Avec… Trois bons mois d'avance ? On pourrait presque se croire au printemps, et si les températures redescendent ces bourgeons seront bons pour geler.



Pour certaines personnes, ce n'est peut-être pas si grave que cela. Mais si l'on ne s'en inquiète pas maintenant, dans quelques années, il pourrait bien être trop tard.