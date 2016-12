Mamie nettoie votre maison !

On commence par les textiles avec la lessive Ling étoile. Sans phosphate ni colorant, c'est une arme redoutable contre les taches, que ce soit à basse température ou en eau dure ! Et si jamais ces taches sont vraiment très tenaces, j'applique le détachant liquide Bioril avant le lavage.

Pour les mains, le savon liquide Flash Azur enrichi à la glycérine laisse un agréable parfum et n'assèche pas la peau.

Ensuite pour dégraisser en profondeur les murs, appareils ménagers et carrelages, j'utilise Magic blue. Ce nettoyant multi-usage concentré redonne à toutes les surfaces une propreté irréprochable.

Alors on remercie La Bel'Lande et sa gamme d'entretien pour nous sauver la vie... et la maison !

Vendus à domicile par le groupe AKEO www.akeostore.com

Ling étoile: Flacon 1L à 13,50€

Bioril: Roll-on 75ml à 7,50€

Flash azur: Flacon 300ml 6,90€

Magic blue: Flacon 1L à 9,70€