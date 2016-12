Man Seeking Woman : la série à voir absolument

C'est sans conteste la série la plus déjantée et improbable de la rentrée. Créée par Simon Rich, Man Seeking Woman retrace l'histoire de Josh, interprété par le beau Jay Baruchel, fraîchement célibataire depuis qu'il s'est fait larguer par sa fiancée. Complètement paumé avec les filles, il s'est lancé dans une quête fantastique pour trouver l'amour de sa vie, épaulé dans cette aventure par Liz, sa sœur, une "célibattante" féministe, et son meilleur ami, Mike, véritable sex-addict. Diffusée sur la chaîne américaine FXX, la première saison comporte 10 épisodes de 20 minutes et a remporté un franc succès d'estime outre-Atlantique. La saison 2 comportera également 10 épisodes.

L'absurde, en tant que genre cinématographique, n'a jamais autant pris son sens que dans cette sitcom à l'esthétique ultra léchée. Véritable délire métaphorique, la vie chaotique du protagoniste est jalonnée d'angoisses existentielles mises en scène à l'extrême et dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. La nouvelle conquête de son ex devient l'incarnation du mal et dans la série, ce rôle est incarné par Hitler. Chaque péripétie est appuyée par une trame narrative volontairement grotesque, exécutée avec finesse, drôlerie et cynisme. Parfaitement maîtrisée, malgré certains égarements de scénario, cette sitcom se dévore d'un trait, en couple ou entre célibataires. Et si la série est restée relativement confidentielle en France (aucune chaîne de télé ne la diffuse), elle a reçu un accueil plus que positif sur les réseaux sociaux.

Alors "man seeking woman", après avoir vu le pilote je dis oui — Mathias (@DolanCentury) 5 Janvier 2016

Man seeking woman : vraiment vraiment drole, plutôt touchant, on s'identifie ultra facilement aux situations du perso principal. Bien foutu — plutonium238 (@plutonium238_1) 5 Janvier 2016