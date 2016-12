Au McDo, on connaissait la sauce ketchup, mayo, barbecue... Les Japonais pourront découvrir un nouvel accompagnement pour leurs frites : la sauce au chocolat. C'est l'enseigne de restauration rapide qui l'a annoncé dans un communiqué. Deux goûts au choix : nappage chocolat au lait ou chocolat blanc. Intitulé "McChoco Potato", cette idée sera limitée dans le temps à partir du 26 janvier. Selon Mc Donald's, "la combinaison des deux créerait un harmonieux goût sucré-salé".

Everybody has a sweet and a salty side. Now, with McChoco Potato, you don’t have to choose! https://t.co/HWDu1wx2Iy pic.twitter.com/zw51h7tUz9