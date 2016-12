Mes petites astuces pour un selfie réussi

Oui, je l'avoue. Que ce soit par Snapchat ou par Instagram, j'ai une vague tendance à aimer poster des selfies. Et à force, j'ai appris quelques petites astuces pour mieux les réussir. Pourquoi ne pas les essayer par vous-même ?



Astuce n°1 : on lève le menton !

Sinon, vive le double-menton… Et même sans cela, avoir le menton levé permet de re-tendre la peau et de mieux capter la lumière. Rien de tel pour avoir bonne mine !



Astuce n°2 : on préfère la lumière naturelle

Tout simplement parce qu'elle mieux la peau en valeur. A moins de ne disposer d'un éclairage professionnel, il n'y a rien de mieux que le soleil pour capter le moindre détail.



Astuce n°3 : on ne retouche pas trop

Un petit peu de Factune pour effacer un bouton ou blanchir légèrement ses dents, pourquoi pas. Mais attention à ne pas en faire trop. A trop vouloir flouter, on finit par ne plus ressembler à rien.



Astuce n°4 : on ne recherche pas la perfection !

Être un peu narcissique, pourquoi pas. Pas l'être totalement, il ne faut pas exagérer. Amusez-vous, et si votre selfie n'est pas totalement parfait, ce n'est pas un drame. Au contraire, cela fait partie de votre charme !



>> Et vous, quelles sont vos astuces pour un selfie réussi ?