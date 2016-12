MES SOINS COCOONING POUR CET HIVER

Le soin exfoliant miel et sucre de Secrets de Miel

Idéal pour des gommages gourmands tout en douceur. Ce soin tonifie la peau et nettoie en profondeur l'ensemble du corps. Il élimine parfaitement toutes les impuretés et cellules mortes.

On aime : la texture onctueuse avec du miel d'eucalyptus pour purifier et les petits grains de sucre roux que l'on entend crisser sous les doigts.

Résultat : une peau douce, parfaitement nettoyée et délicatement parfumée. C'est un vrai plaisir de l'utiliser de manière hebdomadaire sous la douche. Ne pas utiliser sur le visage.

Prix : 23,50€





L'huile Délicieuse de Taaj

Véritable huile bienfaitrice que cette huile sèche pour le corps, visage et cheveux signée Taaj.

On aime : son délicat parfum fruité qui tient longtemps sur la peau et son format 3en1 (cheveux, corps et visage) hyper pratique pour l'emmener partout.

Résultat : une peau douce, soyeuse et satinée. Des cheveux brillants et éclatants de brillance.

Prix : 27€





Crème Festin Royal de Baïja

On retombe en enfance grâce à cette crème pour le corps au doux parfum de caramel.

On aime : le packaging ultra graphique qui donne un coup de pep's à sa salle de bain. La texture et le parfum de cette crème que l'on a envie de dévorer !

Résultat : Une peau qui ne tiraille plus et qui sent bon la crème caramel ! ;-)

Prix : 29,90€





Le Soin Tendresse Hydraflore

De la douceur et encore de la douceur grâce au Soin Tendresse d'Hydraflore à la rose musquée.



On aime : une texture crème légère et non grasse pour apporter à la peau du visage tous les bienfaits dont elle a besoin. Son parfum léger et tout doux qui apaise l'esprit.

Résultat : les rougeurs disparaissent et la peau semble apaisée après l'application. Le teint est plus lumineux.

Prix : 32,40€