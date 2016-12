Mon calendrier Instagram

Depuis quelques années, je suis complètement accro à Instagram. J'aime mettre en scène mes photos, choisir mes réglages, travailler mon cadre… Tout ce qu'il faut pour arriver au résultat parfait. Mais mon rythme de post est assez aléatoire. Parfois rien pendant 10 jours, puis trois ou quatre photos dans l'année… Ça n'a aucun sens, tout ça, pour la control-freak de l'organisation que je suis.



Résultat, pour 2016, j'ai eu envie de me lancer dans un petit projet : une sorte de calendrier. Le principe est simple : chaque jour, je posterai une photo qui m'inspire, que je trouve beau, intéressant. Un souvenir, n'importe quoi en quelques sortes. L'objectif étant de me rappeler d'ici un an que l'année a été plus pas mal, finalement.



Pour le côté festif, j'ai ouvert ce petit projet personnel avec une photo de mes cupcakes spécial réveillon, couverts de paillettes comestibles. De la gourmandise et des paillettes, c'est le combo parfait pour commencer l'année, non ?