MON DELICE AU CHOCOLAT

Faites chauffer le four à 190°C.

Faites fondre ensemble au micro ondes ou au bain-marie, le chocolat et le beurre.

Ajoutez le sucre et laissez refroidir un peu.

Incorporez un par un les œufs en remuant bien avec une cuiller en bois après chaque nouvel œuf ajouté.

Enfin, ajoutez la farine et lissez bien le mélange.

Versez dans un moule de 20 cm de diamètre et faite cuire pendant 22 minutes. Le gâteau doit être encore légèrement tremblotant au milieu. Sortez du four, démoulez rapidement, et laissez refroidir et reposer.