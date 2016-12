Petite, je suis tombée dans la marmite de bouillon à la citronnelle. Mes parents tenaient un restaurant asiatique où les gens se régalaient de riz cantonais et de nems. Pourtant, quand on passait à table en famille, on ne touchait jamais aux plats de la carte. "C'est pour les Français" qu'on me disait. "Comme moi", je leur répondais. Bah oui, comme moi, Parisienne et Chinoise, entre tofu et fromage.

Alors, j'ai décidé de parler du goût de mon enfance. A tous : les Français, les comme moi, les touristes, les curieux. J'ai créé un blog, la petite banane (jaune dehors et blanche dedans "comme toi" disait ma mère) où je parle de ma double-culture par le prisme de la food.

J'y ai publié mon Guide des Chinatowns de Paris ou "petit livre jaune" pour partager mes adresses asiatiques préférées : je vous dis où manger et ce que j'y mange, que ça vous donne envie, et qu'un fois sur place pour que vous ayez une base. Promis, pas de riz cantonais ou de nems, enfin, juste les meilleurs. Dispo au téléchargement depuis mon blog http://lapetitebanane.com

Bises et bon app'