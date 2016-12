Mon top 5 des actrices les plus talentueuses du moment

Globalement, on a toujours tendance à parler plus facilementde ce qui nous agace. J’imagine que c’est plus simple et plus libérateur depouvoir extérioriser des sentiments pas particulièrement jolis mais bel et bienen nous. Et quand il s’agit de people,la critique s’impose d’autant plus qu’elle est réjouissante. Que celle qui n’apas passé une seule soirée girly en bitchant sur Miley Cyrus ou Kim Kardashianou même, sur quelques blogueuses modes dont les dernières actu’ traînaient parlà, me jette la première pierre.

C’est moche ? Oui, un peu. Mais nous le faisons toutes alors autantl’admettre.

En revanche, ce qui est dommage est de ne jamais s’attardersur ce qui nous plaît. Pourquoi devrait-on passer à la trappe ce qui nenous donne aucune raison de critiquer, je me le demande… C’est précisément danscet état d’esprit que j’ai eu envie, en grande adepte du 7ème art,d’établir le top 5 de mes actrices favorites. J’en aurais sans doute répertoriédix fois plus parmi celles qui m’intéressent moins seulement voilà : le« c’était mieux avant » n’est pas toujours avéré et il y a encore, mêmeen 2015, des personnalités de talent dans le cinéma. La preuve !





Natalie Portman

Valeur sûre depuis ses débuts à l’âge de 12 ans dans Léon de Luc Besson, la toute jeune trentenaire est à présent une épouse et mamanépanouie qui a su prendre de nombreux risques cinématographiques (se raser lecrâne pour V pour Vendetta , il fallait oser !) et a tourné avec desréalisateurs prestigieux comme Woody Allen, Tim Burton ou plus récemment DarrenAronofsky. Symbole glamour mais aussi interprète de renom, elle est l’exempleidéal comme quoi on peut avoir une tête bien faite ET bien pleine.





Keira Knightley

Si la jeune femme nous a d’abord habitué à des productions hollywoodiennesà l’instar de la saga Pirates des Caraïbes , elle a rapidement sudiversifier son jeu en alternant des rôles légers et d’autres bien plussombres. Crédible en costume d’époque autant que dans le rôle d’une tueuse àgages, Keira joue sur une pluralité bienvenue qui, au fil des années, luipermet de choisir des rôles forts et mémorables, comme dans New York Melody .Le tout renforcé par un accent anglais irrésistible et une fraîcheur dans sagestuelle. Je craque sur le champ.





Emma Watson

Elle a bien grandi, la petite Hermione de la saga Harry Potter ;jusqu’à devenir une magnifique jeune femme qui allie une classe innée à unevraie intelligence. Insolente ou téméraire, mélancolique ou effrontée, Emmapeut d’ores et déjà se vanter d’avoir tourné aux côtés de très grands commeSofia Coppola et d’élargir progressivement une filmographie qu’on lui souhaiteprometteuse. Plus encore, elle force l’admiration par son engagement féministe et, plus récemment, un discours pertinent à l’ONU pour le droit des femmes. A 24 ans,choisir ses combats de la sorte et les défendre avec autant de (bons)arguments, je tire mon chapeau.





Kristen Stewart

Cantonner Kristen Stewart à la saga Twilightet à ses looks quotidiens casualserait une grossière erreur. Depuis son rôle de Bella, la jeune femme àl’allure rock n’roll s’éloigne des sentiers battus et propose sans cesse à sonpublic des interprétations sensibles et délicates. Que ce soit dans des longs-métragescomme Sils Maria ou précédemment, l’adaptation cinéma du magnifique Surla route de Kerouac, Kristen joue d’avantage sur son caractère déterminéque sur son physique. Et force est de reconnaître que l’actrice gagne enmaturité et en conviction à chaque nouvelle performance.



Charlotte Gainsbourg

Les petites frenchiesne sont pas en reste. La fille de Jane et Serge a su effacer l’étiquette« fille de » pour s’envoler vers un univers artistique bien à elle,tout en émotions. C’est donc vers un cinéma décalé et avant-gardiste queCharlotte se dirige et elle révèle ainsi une tension très puissante mêlant lafragilité à l’intensité. Je salue l’audace de ses choix (nul doute que tourneravec Lars von Trier ne soit pas de tout repos) autant que son éternel côtéécorché-vif qui lui confère un charme que beaucoup lui envieraient.





Et vous, quelles sont vos actrices fétiches ?