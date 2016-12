Naissance de Caitlyn Jenner

Tout le monde connait Brunce Jenner, le mari de la fameuse Kris Jenner, mère de la portée Kardashian, que l'on a pu voir dans les différentes saison de la vie des Kardashian.

Ce que l'on ne savait pas jusqu'à il y a peu, c'est qu'en fait, ce pauvre Bruce, malgré ses médailles et sa carrière de sportif de haut niveau masculin, ne se sentait pas homme du tout, mais qu'au fond de lui, il était une femme.

Toutes ses années à vivre la comédie d'un genre qui n'était pas le sien, je plains cette personne !

Aujourd'hui enfin, Bruce a pu s'affranchir de ce genre, sortir de son cocon et enfin libérer (délivrer) la femme en lui. Bruce est devenu Caitlyn ! Et quelle femme ! Caitlyn est magnifique.

On voit enfin la personne épanouie en elle, là où on pouvait voir un homme malheureux à travers Bruce. J'ai toujours trouvé cet homme très triste, effacé, écrasé par le poids de sa femme et des codes qu'il devait, sans qu'on ne le sache, supporter.



Aujourd'hui, Caitlyn est née et grâce à elle j'espère, d'autres femmes naîtront. Car c'est grâce à des caitlyn que d'autres personnes emmurées dans une condition ou un genre qui n'est pas le leur pourront enfin se libérer et vivre pleinement leur vraie vie. Merci Caitlyn de t'être dévoilée ainsi au grand public, merci pour cet acte de courage qui en initiera certainement d'autres.

Merci aussi à la famille Kardashian de l'avoir accepté et même encouragé. J'ai trouvé les tweets de Kim, Khloé et toutes la clique KK vraiment chouette !



Bonne route Caitlyn !