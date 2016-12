Nina Morato : un retour entre élégance musicale et émotion.

Nina Morato, Victoire de la Musique de la Révélation Variété Féminine de l’Année en 1994 pour l’album « Je suis la mieux », avait terminée septième au concours de l’Eurovision la même année. Après des années de tumultes dans sa vie personnelle et la pire déchirure pour un parent, la chanteuse revient au-devant de la scène. Plus forte et apaisée, avec son nouvel album « NINA MORATO ». Cet opus est le fruit d’une étroite collaboration avec Christophe Van Huffel, également réalisateur du dernier disque de Christophe.

Nina en profite également pour renouer avec certains de ses précieux anciens collaborateurs. Bruno Maman la rejoint en effet pour un incandescent « Que du Feu ». Quant à Matthieu Chedid, qui était jadis son guitariste, il monte aussi le son sur un duo dingo où -M- répond à NINA, guitare au poing.

Nina Morato sera dans les bacs le 7 octobre 2016. Soyez prêt(e)s à l’accueillir chez vous, c’est un régal pour les oreilles.