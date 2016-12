Après le Mugcake dont on vous parlait la semaine dernière, voici le No Gravity Cake. Littéralement "gâteau renversé", le No Gravity Cake est un gâteau basique (au chocolat, yaourt, au choix) avec une déco incroyable, presque magique. Une paille cachée donne l'illusion d'un sachet de bonbons qui se déverse sur la ganache gourmande au chocolat. Hyper original, ce gâteau demande un peu (beaucoup) de patience et de courage mais marque (à jamais) les esprits.

Ingrédients

Gâteau

- 200 g de chocolat noir

- 4 oeufs

- 125 g de beurre

- 200 g de sucre en poudre

- 100 g de farine

- 1 sachet de levure

Ganache

- 200 g de chocolat

- 10 cl de crème liquide

Déco

- 300 g de biscuits de type fingers

- M&Ms

- 50 g de chocolat

- 1 pic à brochette

- 1 paille

- 1 feuille de papier sopalin

- 1 sachet de M&M's vide

Préparation

Etape 1 : le gâteau

Préchauffez le four à 180°C.

Faites fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes pendant 45 secondes. Mélangez bien.

Dans un saladier, battez les oeufs avec le sucre puis ajoutez la farine tamisée et la levure.

Ajoutez le chocolat fondu, puis mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Versez la préparation dans un moule beurré et fariné et enfournez pendant 25 à 30 minutes (le gâteau doit être ferme et non coulant !).

Etape 2 : la ganache

Faites chauffer le chocolat avec la crème liquide et mélangez bien. Coupez votre gâteau refroidi dans le sens de la longueur et étalez la ganache. Reposez la partie haute et nappez à nouveau l’autre moitié.

Etape 3 : la décoration renversante

Collez les Fingers tout autour du gâteau en laissant un espace libre pour faire couler les M&m’s. Plantez un long pic à brochette sur le dessus et enfilez une paille. C’est là que les choses sérieuses commencent ! Trempez un côté des bonbons et collez-les le long de la paille en partant du bas pour remonter tout en haut. Cette étape est particulièrement compliquée, le mieux est de s’aider d’une seconde personne.

Remplissez un sachet de M&M’s avec du papier absorbant pour qu’il ait l’air rempli et placez le en haut de la paille. Ca y'est !

Si vous prenez le coup de main, les possibilités sont infinies, que ce soit avec des M&M's ou des Smarties, des dragées, des Malteser ou tout autre type de bonbons.

