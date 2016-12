Notre histoire d'amour avec le parfum Amor Amor Summer

Amor Amor Summer, la marque magique !

Amor Amor Summer, un parfum pour elles !

Chaque jour, le parfum Amor Amor est la marque qui a toujours enchanté la vie d’une femme...Amor Amor Summer a su combler les femmes par ses senteurs à propriétés sucrées et pétillantes. Une alliance de cola et une frais zeste de pamplemousse donne une fragrance inuit. Ses créations reflètent un univers de poésie à la facette parisienne qui réveille, non seulement la douceur, la beauté et la féminité, mais aussi la romance d’une tout autre façon. Le parfum Amor Amor Summer répand ainsi une fragrance typiquement originale qui amalgame sensualité, saveur et sensualité. Ses accommodantes notes florales réveillent en chacune des souvenirs et craquent la mémoire olfactive.Seulement quelques vaporisations suffisent pour porter une jolie femme dans un conte de fées, un endroit magique pour revivre une douce enfance. Une aura pétillante et rayonnante émane du parfum Amor Amor Summer. Ce parfum emmène ses amatrices dans un voyage luxueux et merveilleux au cœur d’un pays imaginaire, là où le soleil brille sans cesse.Amor Amor Summer procure à toutes les femmes tout ce qu’elles cherchent dans un parfum...À première vue, la forme arrondie de son flacon offre une esthétique originale, mais aussi innovante. Elle reflète une femme sensuelle qui montre un charme hors du commun. Au grand plaisir des belles dames, Amor Amor Summer évoque une note florale harmonisée et aussi une élégance qui ensorcèlent. Pour les amatrices de ce parfum, il vivifie la gourmandise. Pour l’été, Amor Amor Summer est prêt à donner une douceur naturelle et sensuelle tout en attirant l’odorat de l’entourage.Vivre une histoire d’amour digne d’une belle femme aromatisée par la fragrance de Amor Amor. Ainsi, ce parfum n’est pas seulement fait pour être porter lors d’une cérémonie, mais également dans toutes les virées !