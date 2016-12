Nouveau à Paris : le premier brunch africain façon Gossip Girl

Une avenue mythique de Paris, un lieu joliment dessiné, un buffet sans fin et le service aux petits soins : dans la ronde des brunchs parisiens, voici la nouvelle tendance du moment, l'AfroBrunch by G.

Un nouveau concept qui séduit, emplit de saveurs exotiques pour faire (re) découvrir toutes les facettes de la gastronomie africaine. Fini les appropries ! "l'Afrique ce n'est pas un pays, c'est un continent, avec des pays à culture et gastronomie différentes". Pour mettre à l'honneur chaque pays de ce continent, un brunch est organisé tous les derniers dimanches de chaque mois par l'équipe Diaspora Got Talent dirigée par Géraldine Vovor.

Pour la toute première édition, la Côte d'Ivoire est mise à l'honneur ! Inspiré de la culture "choco de babi", on se lève, on se sert, on mange puis on se ressert en style... C'est un peu comme à la maison, sans faire la vaisselle à la fin. Un moment convivial et gourmet, sous la houlette d'un chef de renom africain issu de l'émission Master Chef. Le tout rythmé par le stand up de Sacko The Comedian remarqué dans le dernier film de Omar Sy, Chocolat.

"Hello Upper East Siders" ... ! Vous l'avez sans doute remarqué, dans Gossip Girl, la série US racontant les palpitantes aventures de la jeunesse dorée New Yorkaise, ils sont toujours fourrés dans deux types d'endroits : soit à une soirée (launching, opening, gala...), soit à un brunch. Le brunch étant généralement pantagruélique en quantité et bien sûr élégant à mourir comme les brunchs des quartiers chics d'Abidjan. Alors on reprend, "Bonjour les chocos de Paris", good news : pour la jouer comme Serena, Blair, Dan et Chuck, rendez-vous ce dimanche 28 février de 11h30 à 16h à l'Appart, 9 rue du colisée 75008 Paris.

Un savoureux brunch dans un écrin redécoré en orange, blanc et vert, zen mais pas froid, tout en rondeur et sobriété. Des mets classiques aux incontournables en passant par les plus sophistiqués, on y déguste aussi l’indétrônable jus d'hibiscus.

En voici, en voilà, une délicieuse manière de voyager et cultiver son palais.

Bon app' !

Restaurant L'Appart 9 rue du colisée 75008 Paris

Informations et réservations par téléphone au 06 86 64 50 58

Prix : 40 euros

"xoxo"...



Gossip Girl Choco from Paris