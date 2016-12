Nouvelle Collection Lingerie SOFT PARIS

1/ Nuisette EDITH : Faites-lui tourner la tête grâce à la nuisette Edith et sa culotte assortie. La couleur turquoise d’Edith fait de cette nuisette un spécimen unique. La douceur du satin contraste avec la finesse de la dentelle et sa mousseline transparente flotte autour de votre corps. Air espiègle garanti ! Prix : Nuisette 46€ / Culotte : 25€



2/ Nuisette NAOMI: Grâce à son dos nu, Naomi est le complice idéal de vos nuits. Sa dentelle qui orne la poitrine et sa jupe légère dévoileront tous vos charmes pour faire chavirer le coeur de votre conquête. Prix : Nuisette 49€

3/ Body EVE : Goûtez au fruit défendu avec ce le body en dentelle Eve. Son décolleté plongeant est une véritable tentation divine à laquelle aucun homme ne pourra résister. Un péché à croquer… que vous n’aurez pas à confesser. Prix : 55€

4/ Ensemble ZOE : Zoe est un véritable vent de fraicheur dans votre lingerie ! Son minitop aérien, laisse entrevoir vos formes et son string met en valeur de manière délicate le galbe de vos hanches. Quant à sa culotte brésilienne, elle dessinera de sa dentelle noire de magnifiques motifs sur vos fesses. À croquer ! Prix : Top : 34€ / Culotte : 24€



5/ Ensemble HENRIETTA : Le soutien-gorge raffiné et doté d’armatures qui mettent en valeur vos plus beaux atouts. La culotte haute, elle, galbe vos fesses et sa dentelle dessine sur vos hanches des arabesques romantiques. Pour finir, la ceinture élastique apporte à l’ensemble un petit air coquin qui n’est pas sans déplaire. Prix : Soutien-Gorge 42€ / Culotte 28€ / Porte Jarretelles 34€