On a trouvé la solution pour se débarrasser des poussières et acariens dans notre maison !

« La poussière mouillée ne vole pas » ! Ce constat a été à la base des recherches qui ont abouti à la création du Delphin, l’aspirateur et purificateur assainissant l’air à 99,99 % sans sac et sans filtre grâce à l’eau.

Sa technologie brevetée lui permet de piéger les poussières dans toute la maison mais aussi l’ensemble des particules en suspension dans l’air en les faisant circuler dans l’eau, c’est le nouveau concept de l’aspiration 3D. Ainsi, la maison est plus propre que jamais, l’air est assaini en profondeur rapidement, et les odeurs désagréables envolées.

L’eau remplace les filtres et les sacs : le Delphin capture toute les poussières et les acariens avec seulement de l’eau contenue dans un bac qui sert de filtre, qui suffit de renouveler une fois l'eau devenue sale. Multi-fonctions, il aspire la poussière sur les sols, murs, et plafonds, mais aussi sur les canapés, tapis, mobiliers ou objets fragiles…

Il assainit aussi votre literie et nettoie couettes et oreillers en capturant les acariens et leurs déjections en seulement quelques minutes. Les allergiques pourront enfin respirer !



Véritable petit bijou, le Delphin ne nécessite plus de produits ménagers complémentaires, est garanti 10 ans et divise le temps de ménage par 4 !

Prix : 2 430 €

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.delphinfrance.fr !