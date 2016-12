On dit oui, oui, OUI au massage suédois !

Massage suédois : tout un enchaînement de manœuvres

Les bienfaits du massage suédois

Tous ceux qui sont soumis à des efforts physiques réguliers comme les sportifs doivent remercier le pédagogue Per Henrik Ling d'avoir mis en œuvre la technique de massage suédois. En effet, le massage est très sollicité partout dans le monde grâce à sa méthode particulière pour soulager la tension musculaire, les courbatures et le stress. Les différentes techniques tournent autour de l'effleurage, le pétrissage, la friction, le tapotement ainsi que la vibration afin de réguler la circulation sanguine et d'éliminer les toxines.Bien sûr, le masseur s'aide de l'huile de massage pour fluidifier les mouvements. Une crème ou une lotion peut également faire l'affaire. Par ailleurs, ce type de massage, comme il augmente le flux sanguin, peut convenir aux personnes qui n'effectuent quasiment pas d'activité physique. Mais cela ne sous-entend pas qu'il la remplace pour autant.





À condition de ne pas être une personne sujette à une hypertension ou à une hypotension, vous pouvez toujours jouir des bienfaits du massage suédois dans un cadre spacieux et accueillant. Après une séance, vous pouvez déjà ressentir un grand soulagement au niveau du dos, si vous en souffrez, et ce, peu importe le degré de la douleur, qu'elle soit chronique ou aigüe.

Votre corps sera plus tonique et plus souple. Et bien que vous ne le sachiez pas directement, votre corps sera débarrassé des toxines. Le massage vous fera également profiter d'une bonne circulation sanguine. Vous êtes plutôt dépressif, votre travail vous donne du fil à retordre, choisissez ce type de massage. Il est temps de dire adieu aux courbatures et au stress. Donc, faites-vous plaisir avec le massage suédois des Nériades. C'est l'endroit idéal pour vous ressourcer et gagner 100 % de bien-être en solo ou à deux.