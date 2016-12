On se déguise en pirate sexy pour faire peur aux hommes le soir d'Halloween !

Un déguisement pirate sexy, un look très original

En quoi consiste une tenue de pirate sexy ?

Lesont bel et bien existé. C’était des femmes de caractère, et qui n’avaient peur de rien. Ce qui fait d’elles des personnages parfaits pour faire peur aux hommes. Quel homme n’aurait pas peur d’une femme pleine de caractère et qui ne recule devant rien ? De plus, avec un look sexy à tomber par terre, les hommes regarderont la femme pirate sexy comme une déesse.Tous les garçons tomberont aux pieds des femmes qui oseront ce costume très particulier. Un accoutrement de pillarde sexy sera donc un atout indéniable pour les femmes pendant la soirée du 31 octobre. Un look dans lequel les femmes ne passeront pas inaperçu. Personne ne pourra résister à cet affublement. De plus, il n’y aurait pas deux comme le pirate sexy dans la fête.Un déguisement de dames pirates offre de larges choix, chacun pourra donc choisir ce qui lui convient le plus. Mais en général, la tenue comprend une robe sexy ou mini-robe, un corset, une paire de bottes et un chapeau large. Les bas qui feront ressortir la féminité peuvent être aussi portés. Pour celles qui ne chérissent pas trop les bottes, elles peuvent porter des escarpins.En ce qui concerne les couleurs, privilégiez le noir, le blanc, le rouge, et aussi le rose. Cependant, le marron, le vert ou autres peuvent être aussi utilisés. Pour une tenue réussie, ne pas oublier la ceinture, l’accessoire par excellence des pirates. Et pour une allure de vrai pirate, privilégiez les accessoires, et les armes. Nombreuses sont les possibilités pour rendre bien réelle cette tenue. Ainsi retrouvez encore tout un choix d’accessoires et d’armes sur la catégorie armes de la boutique deguisement-pirate.fr