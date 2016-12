Orientation des ados : comment les guider ?

Se poser les bonnes questions

En observant simplement votre enfant, vous serez en mesure de déterminer ce qui l’intéresse ou pas. En fonction de ce qu’il veut, vous pourrez éliminer ou rajouter des idées métiers sur sa liste. En créer une peut en effet être intéressant afin de ne pas se perdre dans ses réflexions ou ses recherches. L’encourager à s’impliquer et l’accompagner dans ses démarches est votre rôle. Ainsi, savoir si ce projet professionnel est vraiment adapté à la personnalité de votre enfant est de votre ressort mais s’il faut aussi lui faire confiance !

Faire du bénévolat

Être bénévole permet à votre ado de se construire en tant qu’individu et de réaliser une démarche constructive pour son avenir. Le bénévolat confère un savoir-être qui compte beaucoup pour les recruteurs. Il permet aussi de développer son altruisme et de déterminer jusqu’à quel point il est capable de donner pour les autres.

Participer à des activités extrascolaires

Ce sont de bons indicateurs, car, en général, c’est l’enfant qui les choisit. L’erreur effectivement serait de les lui imposer. En réussissant à développer une qualité (l’aisance relationnelle, l’autorité, la rigueur…) à travers un sport d’équipes ou une activité individuelle, votre ado pourra plus facilement se connaître et choisir sa voie.

Faire un job d’été

En étant en contact avec le monde professionnel, il peut aisément trouver la place qui lui convient. Un job étudiant n’a pas qu’un but financier. Il pèse lourd dans un CV et il facilite la recherche de travail ou de stages.

Les tests d’orientation

Surprenant, mais indispensable. Les tests d’orientation sont disponibles en ligne. Certains sont gratuits et permettent de poser les premiers piliers d’un plan de carrière professionnelle. C’est aussi le meilleur moyen de s’assurer que l’on possède le profil adéquat pour le poste visé.

Les salons de métiers

Sans aucun doute, l’une des premières étapes qui va immédiatement confronter l’ado aux différentes branches et différents secteurs d’activités qui existent sur le marché du travail. La rencontre avec des professionnels lui permet de se rendre compte des contraintes et des avantages de chaque métier.

Les sites portails ou plateformes d’orientation

Chez Diplomeo, on explique que « la recherche d’une formation adéquate peut aboutir même si l’étudiant ou l’élève ignore encore le métier qu’il veut faire. En effet, il n’y a pas de raisons de paniquer puisque statistiquement, un pourcentage non négligeable d’étudiants arrivent au bac sans avoir trouvé sa voie. Une situation d’autant plus normale que la concurrence est rude. En tant que site d’orientation post bac, Diplomeo propose d’axer les recherches sur le diplôme, l’établissement ou le domaine tout en s’efforçant d’apporter des réponses complètes et constructives.



Les formations les plus recherchées sont d’ailleurs listées sur la page d’accueil du site pour permettre aux parents comme aux enfants de dénicher rapidement les secteurs porteurs de demain en matière de recrutement. Certains savent parfaitement ce qu’ils veulent, mais ignorent comment y parvenir. Les meilleurs établissements pour chaque diplôme ou formation sont également listés sur le site. »

Se faire aider par des professionnels

Cela peut être nécessaire surtout pour les ados en difficulté scolaire. Parfois, c’est le conseiller d’orientation qui pourra trouver un mode d’apprentissage plus adapté. Le plus souvent, les ados qui ont du mal avec l’école vont s’orienter vers les formations diplômantes et professionnalisantes comme le CAP ou le BTM, les formations en apprentissage ou encore sur les formations à distances.