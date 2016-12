Oubliez les cheveux ternes !!

Pour renforcer ses cheveux et leurs redonner leur brillance d'antant, rien de mieux que les remèdes de grand-mères. Je vous ai réunis les traitements naturels qui sont utilisés depuis des centaines d'années pour rendre leur beauté aux cheveux des femmes.

Les huiles végétales

C'est le top des remèdes naturels quand ils s'agit de prendre soin de ses cheveux. Elles agissent de 2 façons :

Elles vont créer un bouclier protecteur contre toutes les petites agressions du quotidien (chaleur, humidité, polution, ...).

Elles vont fournir tous les nutriments dont vos cheveux ont besoin pour grandir, se renforcer et bien entendu resplendir.

Parmi les huiles végétales, les plus populaires pour traiter ses cheveux, il y a l'huile de ricin qui ressort clairement du lot.

Le vinaigre blanc

Vous vous demandiez pourquoi mamie gardait toujours une bouteille de vinaigre blanc dans sa salle de bain ? Et bien voilà la solution.

Le vinaigre blanc est depuis longtemps connu pour donner à vos cheveux douceur et brillance. Il agit de manière très simple en resserant les écailles de vos cheveux ce qui va permettre de fixer et conserver leur couleur naturelle.

En bonus, il diminue toutes les démangeaisons du cuir chevelu et fait disparaître les pellicules.

Pour celle qui s'inquiète de l'odeur. Rassurez-vous, celle-ci se dissipe rapidement après l'application.

J'ai éveillé votre curiosité, alors rendez vous sur le site NéoNaturia pour découvrir tous les bienfaits du vinaigre blanc.

Shampouinez intelligemment

Si vous pensiez que vous lavez les cheveux tous les jours est une bonne chose, détrompez-vous !

Chaque shampoing, pour laver votre cuir chevelu et vos cheveux, les agressent et déclenchent des mécanismes naturels de défense. Ainsi, vous aurez souvent à avoir les cheveux plus gras. Malheureusement ces défenses naturels sont insuffisantes et nos cheveux ont tendance à ternir avec le temps.

La solution est très simple : Moins de shampoing ! Lavez vous les cheveux tous les 2 jours et vos cheveux ne s'en porteront que mieux. Si, vous avez rapidement les cheveux gras alors un peu de talc Bio spécial cheveux devrait régler le problème le temps que votre cuir chevelu s'adapte.

Un petit conseil bonus

Pour finir, je voulais vous rappeler que vos cheveux sont vivants et font partis de votre corps ! Prenez soin de celui-ci et naturellement vos cheveux gagneront en éclat. Un peu de sport, une alimentation saine et équilibré couplé avec la positive attitude est la clé vers le succès.

Et pour celles qui se demande comment avoir une alimentation saine ?

Et voilà, il ne vous reste plus qu'à choisir ce qui vous plait le plus et de vous lancer.