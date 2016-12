Oui, le caviar se mange aussi au moment de l'apéro !

La place du caviar dans votre apéro

Que faut-il pour réaliser un apéritif au caviar ?

Lorsque les tous premiers invités font leur apparition à la soirée, on leur sert généralement quelques amuse-gueules et un verre. Pendant ce temps, les organisateurs s'attellent à préparer les papilles pour déguster le caviar qui sera servi plus tard. Les papilles des invités se préparent grâce à quelques spécialités qui ne sont pas difficiles à consommer comme par exemple, du saumon fumé, des oeufs de poisson, du corail d'oursin et bien plus encore.Pour ce qui est de la boisson, il faut éviter les alcools puissants comme les cocktails trop sucrés ou bien le whisky. Il faut privilégier le vin banc sec ou champagne. Ce n'est que, lorsque tous les invités seront présents que vous pourrez leur présenter le caviar. Vous pourrez opter pour des petites boîtes individuelles ou pour une grosse boîte à partager. Ouvrer les boîtes environ 5 minutes à l'avance. La vodka glacée ou le champagne sont idéaux pour accompagner le caviar. Chacun de vos invités pourra utiliser une palette en nacre pour se servir en fonction de leur goût (sur blinis ou en nature).Vous pourrez avoir plus d'information sur comment réussir vos apéros avec du caviar en vous rendant sur Apérichic.com . Pour un apéritif au caviar réussi, vous aurez donc besoin :• d'environ 10 à 30 grammes de caviar par invité (vous pouvez opter pour une grande boîte ou des petites boîtes individuelles) ;• des palettes en nacre (vous pourrez ajouter en option de la crème fraîche ou des blinis chauds) ;• du vin blanc sec, de la vodka glacée ou bien du champagne brut.Faites donc plaisir à vos invités en leur proposant lors de vos soirées un apéritif comme ils n'en ont jamais vu ou goûté auparavant !