"Ouvert la nuit", magnifique chanson de Souchon pour le fil

Edouard Baer n'a pas hésité longtemps pour demander à Alain Souchon de composer une des musiques de son film Ouvert la nuit, qui sort aujourd’hui en salle, avec dedans Sabrina Ouazani, Audrey Tautou, Grégory Gadebois, Christophe Meynet, Jean-Michel Lahmi… et Edouard Baer, bien sûr.

Une belle brochette d'acteurs qu'on retrouve dans le clip de la chanson du même nom, Ouvert la nuit. La vidéo a été réalisée par Yves Angelo et Edouard Baer, dans le fameux théâtre que le protagoniste essaye de sauver dans le film, et mélange des images tirées justement du film.

Alain Souchon a écrit les paroles puis il a composé la musique avec l'aide de ses fils Pierre Souchon et Charles Souchon (Ours).

Paroles de Ouvert la Nuit de Souchon

Il y aura les éclairs que nous voulions

Les soirs de première et les tourbillons

et on s'en fout si on a des soucis

Puisqu'on est aussi ouvert la nuit

On se demande ce que l'on devient

Ce qu'on va faire avec le jour qui vient

La mélancolie, la jolie jolie

Nous dit d'être aussi ouvert la nuit

On ne s'aime pas

Mais on s'aime

Ça ira pas

Mais ça ira quand même

Il y a un singe dans la lumière des phares

Des lampions, des fanfares

Il y a dans la fête

Comme une voix secrète

Qui dit toujours d'être

Ouvert la nuit

On peut se sauver par la contre-allée

Ou faire l'amour dans l'armoire à balais

On peut dans la vie,

Aller sans envie

Vers le jour qui suit

Ouvert la nuit

On ne s'aime pas

Mais on s'aime

Ça ira pas

Mais ça ira quand même

Ouvert la nuit

Ouvert la nuit

Il y aura des éclairs que nous voulions

Les soirs de première et les tourbillons

Ouvert la nuit

Ouvert la nuit

Ouvert la nuit