Overwatch : Le nouveau jeux de Blizzard nous rend tous fou !

Levoici, le voilà ! Le très attendu nouveau jeux réalisé parl'énorme entreprise Blizzard (qui créé déjà des jeux ultraconnus comme Word Of Warcraft ou Diablo pour ne citer qu'eux) estenfin sorti !

Cenouveau jeux, leur tout premier FPS (Jeux de tir à la premièrepersonne), a eu un énorme succès lors de l'accès à la bétapublique et continue à se faire connaitre grâce aux hordes dejoueurs et à de nombreuses publicités. Les Parisiens ont parexemple eu la chance de voir l'un des personnages, Genji, placé dansune boite de près de 5 mètres de haut devant le centre Pompidou finMai. De quoi faire parler du jeux !

Sa prise en main rapide et sespersonnages variés permettent aux néophytes comme aux experts desjeux vidéo de s'éclater en quelques minutes.

Maisquelle est l'histoire de ce jeux ?

Dansune période de crise mondiale, des héros venus de tous les horizonsont composé une équipe d’intervention internationale pour ramenerla paix dans un monde déchiré par la guerre : OVERWATCH. Cetteorganisation a mis fin à la crise et préservé la paix pendant lesdécennies suivantes, inspiré une ère d’exploration, d’innovationet de découvertes.

Aujourd'hui,le conflit s'étend à nouveau au monde entier… Répondrez-vous àl'appel qui a été lancé ?

Quelgenre de personnages pouvons-nous jouer ?

Ily a en tout 21 héros, répartis en 4 grandes familles depersonnages, mais chacun a sa spécialité et sa manière d'êtrejoué.

Ily a tout d'abord les héros offensifs pour l'attaque (ceux quiinfligent le plus de dégâts), les héros défensifs (qui renforcentcertaines positions et empêche l'équipe adverse d'avancer), leshéros tank (qui prennent les dégats et neutralisent des positions)et les héros de soutien (soigneurs par exemple).

Ainsi,que l'on ai un tempérament bourrin ou au contraire que l'on soit unpeu campeur, chaque joueur peut retrouver la manière de jouer qu'ilaime.

Aqui s'adresse ce jeux ?

Atout le monde, évidement ! Et c'est ce qu'on apprécie par dessustout.

L'ambianceet le mode de jeux correspond autant à ces messieurs qu'à ces dameset tous les âges s'y régalent également.

Soyezpréparés, car vous allez certainement entendre parler de ce jeux,alors autant l'essayer !