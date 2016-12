Pacific Light : un look dété coloré en édition limitée !

Poudre 3D Sunkissed ARTISTRY

Donner une dimension rayonnante à sa peau n’a jamais été aussi simple !

La poudre 3D ARTISTRYTM se compose de 5 teintes estivales à nuances bronze,roses et dorées à appliquer individuellement et/ou à mélanger entre elles pourcréer un look de vacances chic et séduisant. Que ce soit pour accentuer ouembellir votre look, la poudre Sunkissed ajoute une touche d’élégance au teintpour dessiner un maquillage adequat pour la saison. Facile d’utilisation et pourattirer tous les regards, la poudre peut être appliquée en quelques secondesque ce soit sur le visage, en tant qu’ombre a paupière ou bien sur ledécolleté. Astuce pour obtenir un teint hâlé et scintillant : passer la brosse surles 5 teintes puis appliquer uniformémen. Prix : 50€ (Poudre : 29€ + Boitier 21€)

Palette SUNRISE Quad d’Ombres à Paupières ARTISTRYSIGNATURE

Une révélation à l’approche des beaux jours !

Sunrise, nouveau quatuor d’Ombres à Paupières ARTISTRY SIGNATURE estbien plus qu’une simple palette... Son design sophistiqué fait de lui unaccessoire élégant qui, en plus de son contenu, renferme également unmiroir très pratique. Conçues pour tous types de peau, y compris lespeaux sensibles, ses couleurs colorés et estivales permettant de créer unnombre illimité de looks naturels et élégants pour la journée et plustravaillé pour les soirées... Les couleurs ne s’estompent pas et résistentmême aux plissements des yeux mais aussi à la chaleur de l'été ! Prix : 58€ (Palette : 41€ + Boitier : 17€)