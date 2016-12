Percer un trou sans poussière : une astuce toute simple

Allez, aujourd'hui, j'ai décidé d'accrocher un tableau au dessus de mon buffet à bibelots mais voilà, je n'ai pas de bâche pour le protéger des poussières et franchement, je n'ai pas du tout envie de passer deux heures à enlever la poussière alors que percer un trou ne me prendrait que quelques secondes.

Et bien moi, j'ai décidé de ne pas faire de poussière avec ma perceuse !

L'astuce est toute simple, il suffit d'acheter une buse d'aspirateur.

Une quoi ?!

Oui bon, je sais que cet accessoire n'est pas très connu du grand public mais il est très utilisé par les professionnels du bricolage quand ils doivent percer des trous chez les particuliers.

Une buse aspirante est un petit accessoire qui se fixe au bout de l'aspirateur à la place de la brosse qui a pour but de récupérer toutes les poussières pendant que la perceuse perce le trou

C'est un accessoire qui coûte quasiment rien (entre 5€ et 30 €) et qui peut vous faire gagner un temps précieux, surtout si vous avez beaucoup de trous à percer.

Pour info, j'ai acheté la mienne 7.5 € quand j'ai aménagé dans mon nouvel appartement car j'avais pas mal de choses à fixer aux murs et depuis, je l'utilise à chaque fois que j'ai un trou à percer.

Vos me direz que ça fait cher le trou mais quand on regarde le temps qu'il faut passer à nettoyer derrière, je me dit que finalement c'est un excellent investissement.