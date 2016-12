Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc et David Schwimmer vont se reformer le temps d'une soirée pour le plus grand plaisir des fans de la mythique sitcom qui les a fait connaître. La chaîne américaine NBC va organiser une émission spéciale en hommage au papa du pilote de Friends, James Burrows, un des plus grands réalisateurs du petit écran américain. Mathew Perry, qui interprétait Chandler, ne sera pas présent, au grand dam des fans de la première heure.

Diffusée pour la première fois en 1994 sur la NBC, la sitcom culte avait pris fin 10 ans plus tard exactement, en 2004. Les six amis ont poursuivi leur carrière avec chacun des fortunes très diverses. Botox intensif, prise de poids et expérimentation capillaires... A quoi ressemblent-ils aujourd'hui, à quelques semaines de cette réunification tant attendue ? Réponses en images ! Glissez de gauche à droite avec votre souris pour découvrir l'évolution avant/après.

Rachel Green, alias Jennifer Aniston

Joey Tribbiani, alias Matt Leblanc

Phoebe Buffay, alias Lisa Kudrow

Monica Geller, alias Courteney Cox

Ross Geller, alias David Schwimmer

Chandler Bing, alias Mathew Perry